Во время выступления Путина на ПМЭФ произошел конфуз: видео

Зал встретил выступление главы государства гробовой тишиной

Российский лидер выступил с приветственной речью на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит в середине июня. После торжественного обращения аудитория не сразу поняла, как следует реагировать – пока сам президент об этом прозрачно не намекнул.

Журналисты кремлевского пула выложили тот самый ролик, на котором глава РФ выступает с трибуны. Аудитория, к слову, выглядела не слишком воодушевленной – с совершенно непроницаемыми выражениями лица раздались жидкие аплодисменты.

Без интересных эпизодов на форуме не обошлось: журналистка Ксения Собчак разнесла всех собравшихся на форуме женщин, заявив, что дамы, похоже, пользуются одинаковыми духами. Телеведущая рекомендовала прекрасному полу в светских кругах быть пооригинальнее.