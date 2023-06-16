На ПМЭФ-2023 обсудили военно-историческое кино и то, почему оно так важно для воспитания молодежи

На полях ПМЭФ-2023 обсуждают не только экономические вопросы, но и исторические темы, которые даже спустя десятилетия остаются актуальными. Дискутируя о необходимости доносить до молодёжи события прошлого века на понятном им языке, генеральный продюсер "Триикс медиа" Инесса Юрченко вспомнила один из своих проектов – фильм "Ржев", снятый по инициативе Евгения Пригожина.



В ходе дискуссионной сессии "Военно-историческое кино сквозь призму современности", прошедшей в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023), участники уделили много времени обсуждению того, как важно рассказывать современным молодым людям правду с помощью художественных фильмов. В противном случае их любопытство начнут удовлетворять наши противники, не обращая внимания на соответствие действительности и передергивая факты в какую угодно сторону.

– С молодежью нужно разговаривать их языком, это правда, – отметила генеральный продюсер "Триикс медиа" Инесса Юрченко. – Но, с другой стороны, есть фильмы, которые ты не можешь подать в молодёжной тематике. Вот "Ржев", он снят по произведению Кондратьева "Искупить кровью", который был участником Ржевской битвы. Как мы можем подавать его в молодёжном рассказе? Никак.

Продюсер уверена, что восприятие молодежью современных военных фильмов не ограничивается только зрелищностью, оно во многом зависит от подачи в них человеческих взаимоотношений. Именно на этом и должны делать упор нынешние творцы. Причём не только на историях прошлого века. Нынешние события требуют куда большего вмешательства представителей искусства.

– Я не говорю, что фильм "Ржев" нужно снимать как-то по-современному, – отметил другой участник дискуссии известный военный аналитик Юрий Подоляка. – Это все-таки историческое кино, 80 лет прошло. Очень нужны фильмы о современности. О том, что происходит сейчас, ведь вакуум в информационном пространстве всегда заполняется чем-то. Если мы не снимаем эти фильмы, о нас снимут фильмы наши враги и объяснят почему мы плохие. Во время Второй мировой войны все ведущие страны, у которых был сильный кинематограф (СССР, США, Великобритания, фашистская Германия), снимали фильмы и объясняли, что именно они справедливые.

В качестве примера был приведён главный агрессор того времени – Германия, которая подготовила двухсерийную документалку про дивизию "Эдельвейс", где рассказывалось какие нацисты хорошие, что они идут освобождать Украину. У себя на родине ленту, правда, показывать не стали. К окончанию съемок дивизию разгромили и немцев выгнали с Кавказа. Но сам факт никуда не делся. Отчаянных головорезов-нацистов нараспев расхваливали кинематографисты, сознательно опуская любые порочащие это подразделения события.

О том, насколько хороши нацисты, очень внятно было показано в том же "Ржеве", снятом по инициативе петербургского предпринимателя Евгения Пригожина, чей дед стал одним из героев произведения "Искупить кровью". В фильме есть страшный эпизод: когда красноармейцы выбили немцев из русской деревни, то не обнаружили там ни одного местного жителя. Молодой боец даже начал восхищаться гуманизмом врагов: вон, всё гражданское население вывезли, чтобы не подвергать опасности, знали, что будут ожесточенные бои. Сержант эту ахинею выслушивать не смог и за шиворот отволок юношу в подвал разрушенной церкви, где штабелями лежали тела деревенских: женщины, дети и старики. Фашистам не нужно было, чтобы люди путались у них под ногами, они поставили всё население к стенке. Вот такой гуманизм.

Такие сцены в немецкую хронику, конечно же, не входили. И не входят сейчас, когда стали забываться все те уроки, что когда-то преподал советский солдат.