Козел-паркурист поразил публику – видео

Необычные навыки животного вызвали зависть у спортсменов

В социальных сетях особой популярностью пользуются видеоролики из жизни зверей. Люди с большим вниманием и удовольствием наблюдают за тем, что устраивают братья наши меньшие. Большое внимание публики вызвал ролик, на котором козлы устроили спортивные состязания.



Животные оказались очень проворными. Они с легкостью взлетают на высокие ограждения и явно не испытывают проблем со взятием барьеров. Такие необычные навыки порадовали интернет-пользователей, которые поделились своими эмоциями в комментариях.



Люди отмечают, что не ожидали от казалось бы не особо поворотливых козлов такой прыти. Действительно, козлики с легкостью взлетели на достаточно высокое ограждение. Складывается впечатление, что животные даже устроили своего рода соревнования – кто быстрее и изящнее запрыгнет на забор.





Красочный видеоролик набрал много реакций и комментариев. Наблюдение за необычным поведением животных – отличный способ расслабиться. Видеоролики с домашними животными и дикими зверями в последнее время набирают всю большую популярность.

