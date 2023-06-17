Козел-паркурист поразил публику – видео

Козел-паркурист поразил публику – видео
Фото: www.unsplash.com
Необычные навыки животного вызвали зависть у спортсменов

В социальных сетях особой популярностью пользуются видеоролики из жизни зверей. Люди с большим вниманием и удовольствием наблюдают за тем, что устраивают братья наши меньшие. Большое внимание публики вызвал ролик, на котором козлы устроили спортивные состязания.

Животные оказались очень проворными. Они с легкостью взлетают на высокие ограждения и явно не испытывают проблем со взятием барьеров. Такие необычные навыки порадовали интернет-пользователей, которые поделились своими эмоциями в комментариях.

Люди отмечают, что не ожидали от казалось бы не особо поворотливых козлов такой прыти. Действительно, козлики с легкостью взлетели на достаточно высокое ограждение. Складывается впечатление, что животные даже устроили своего рода соревнования – кто быстрее и изящнее запрыгнет на забор.



Красочный видеоролик набрал много реакций и комментариев. Наблюдение за необычным поведением животных – отличный способ расслабиться. Видеоролики с домашними животными и дикими зверями в последнее время набирают всю большую популярность.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Перебрасывают силы по полям: ВСУ двинулись на пролом обороны Артемовска

Киев не теряет надежды добиться успехов на фронте

Шестидневная рабочая неделя: Минтруд сделал громкое заявление

Все чаще звучат разговоры о переменах в Трудовом кодексе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей