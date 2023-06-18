Как спастись от перегрева в жару

Как спастись от перегрева в жару
Фото: www.unsplash.com
Знойная погода может ударить по организму

Наступление летнего периода – большая радость для всех жителей нашей страны. Наконец настал сезон отпусков, выездов на природу и дачные участки. Однако излишне интенсивное солнце может нанести серьезный урон здоровью. Как не стать жертвой жары, рассказала врач-терапевт Марина Игнатьева.

Профильный эксперт отметила, что человеческий организм тяжело переносит не только жаркую погоду под прямыми лучами солнца, но и духоту в помещениях. При отсутствии кондиционеров и хорошего проветривания условия в офисах и квартирах становятся неприемлемыми для человека.

Игнатьева напомнила, что комфортной температурой для человека является прогрев воздуха на уровне 18-24 градусов. Если на улице или в помещении температура выше, организм может начать давать сбои.

В качестве профилактики при высоких температурах можно периодически смачивать волосы, умывать лицо прохладной водой или поместить на шею ткань, смоченную в воде. Также обязательно держать при себе бутылку чистой воды, обильное питье поможет регулировать температуру. 

Врач добавила, что в жаркую погоду лучше отдавать предпочтение легким низкокалорийным продуктам. Мясо следует заменить на рыбу и отказаться от жирных блюд.

Источник: Мойка78 ✓ Надежный источник
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