США остались без электричества

Пострадало более 500 тыс человек

Сразу в нескольких американских штатах люди вынуждены сидеть без доступа к электричеству. Об этом сообщают местные СМИ и информационные порталы. В общей сложности это коснулось более 515 тысяч человек в США.

По официальным данным, больше всего проблем возникло в Оклахоме, где электоснабжения нет у 213 тыс граждан. Такие же проблемы у жителей Техаса, Луизианы, Миссисипи и Арканзаса.

Причиной произошедшего стала серьезная непогода. Штормы привели к поломкам на работе линий электропередач, которые питают крупные населенные пункты. Как долго будут сохраняться проблемы неизвестно.