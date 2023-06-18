США остались без электричества

США остались без электричества
Фото: Uwe Kraft/www.globallookpress.com
Пострадало более 500 тыс человек

Сразу в нескольких американских штатах люди вынуждены сидеть без доступа к электричеству. Об этом сообщают местные СМИ и информационные порталы. В общей сложности это коснулось более 515 тысяч человек в США.

По официальным данным, больше всего проблем возникло в Оклахоме, где электоснабжения нет у 213 тыс граждан. Такие же проблемы у жителей Техаса, Луизианы, Миссисипи и Арканзаса.

Причиной произошедшего стала серьезная непогода. Штормы привели к поломкам на работе линий электропередач, которые питают крупные населенные пункты. Как долго будут сохраняться проблемы неизвестно.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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