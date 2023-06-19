Россиянам объявили о дополнительных праздничных днях

В нашей стране очень любят длинные каникулы

Приятными новостями для жителей Российской Федерации поделились в профильном трудовом ведомстве. Эксперты Минтруда объявили, что граждане смогут воспользоваться дополнительными праздничными днями в мае и хорошенько отдохнуть.



Так, на традиционные майские праздники в будущем году россияне будут отдыхать целых четыре дня подряд. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей". Речь идет о первой "партии" праздников, связанных с 1 мая.



Длинные выходные будут организованы за счет переноса с апрельской субботы, также один день заберут у ноябрьских праздников, передает информационный ресурс "МИР24".



Благодаря такому маневру жители нашей страны смогут отправиться в небольшое путешествие в период с 28 апреля по 1 мая, разъясняет издание РИА ФАН. Данная инициатива принята в интересах россиян. Как известно, граждане нашей страны очень любят длинные выходные, которые позволяют провести время на дачных участках или с родными на природе.

