Долг прощен, но плати: россиян предупредили о неочевидных налогах

Догадаться о необходимости внести деньги будет непросто

Налоговая система в России, как и в других странах, является достаточно сложной для понимания простого человека средой. Далеко не всегда можно быстро уяснить, какие платежи нужно внести в государственную кассу, чтобы не оказаться в числе неплательщикам.



Разобраться в ситуации помогла опытный экономист Анастасия Хрусталева. Эксперт предупредила жителей нашей страны о неочевидных налогах, которые обязательно нужно оплачивать, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, передает информационный ресурс URA.RU.



Речь идет о налогах за материальную помощь и с прощенных банковских долгов. Например, человек может получать крупные денежные средства от близких людей в рамках финансовой поддержки. Кредитная организация может расценить такие средства как доходы. Особенно, если нет четкого назначения платежа, на эту сумму могут начислить налог.



Кроме того, налоговые платежи могут начислять по списанным кредитам. Если банк принял решение простить злостному неплательщику долг, налоговая система способна рассмотреть это как получение дохода, так как россиянин обрел возможность сэкономить средства, объясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Обязательно нужно четко отслеживать налоговые начисления, иначе можно попасть в список неплательщиков.

