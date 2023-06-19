Андрей Воробьев: в Подмосковье по программе "100 прудов и озер" в 2023 году очистят 40 водоемов

Андрей Воробьев на совещании с региональным правительством обсудил реализацию программы "100 прудов и озер". В этом году в Московской области очистят 40 водоемов, выбранных жителями на портале "Добродел". В голосовании участвовало 45 тысяч человек.

"В этом году почистим объекты в Чехове, Сергиевом Посаде, Серпухове, сразу 7 – в Одинцово. Всего – 40 водоемов. Мы уже очистили много водных объектов, но вместе с тем, важно поддерживать там порядок. В Бронницах, Луховцах, Наро-Фоминске, Воскресенске и Щелково прошу обратить внимание на водоемы, которые мы уже привели в порядок, чтобы они ни в коем случае опять не превращались в место, которое разочаровывает наших жителей", – отметил губернатор.

Работы по очистке 11 водоемов начались сразу после 11 июня, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. По его словам, задачи программы выполняются с использованием приобретенных "Труксоров".

Поскольку очистка производится прежде всего в тех местах, за которые проголосовали жители Подмосковья, Фирсов предложил включить эти зоны в схему ОМСУ и установить фотоловушки.

По его словам, анализ данных с портала "Добродел" показывает снижение жалоб на 28% по сравнению с прошлым годом. Также увеличилось количество обращений с просьбами очистить определенные пруды в следующем году.

В рамках программы "100 прудов и озер" в период с 2021 по 2022 годы было успешно расчищено 114 прудов общей площадью свыше 510 гектаров.

За прошлый год было очищено 48 водоемов, а за текущий год – уже 66. Таким образом, очищено на 34 объекта больше, чем изначально планировалось.