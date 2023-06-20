Рухнувший в ванну кот устроил переполох – видео

Усатый очень испугался

Как известно, коты отличаются особой любознательностью. Эти животные постоянно устраивают своим хозяевам веселые минуты – коты любят познавать окружающий их мир и всегда стараются изучать укромные места. Прогулка милого котика по ванной комнате чуть не закончилась трагедией.



Судя по всему, любимая хозяйка усатого решила устроить расслабляющую процедуру. Девушка с комфортом разместилась в ванной комнате, однако уединиться ей не удалось. Котик справедливо рассудил, что без него будет не так весело, и отправился развлекать любимую владелицу. Однако все пошло не по плану.



Кота очень заинтересовала конструкция емкости, наполненной теплой водой. Он несколько раз обошел по кромке ванны, грациозно изгибая спину, чтобы не рухнуть в воду. В какой-то момент трюк не удался. В итоге кот начал падать, пытался зацепиться за шланг от душа, но в конце концов, все же рухнул в воду.





Такое развитие событий явно не входило в планы кота. Он был крайне недоволен тем, что промок до нитки, сильно испугался и с ужасом выскочил из ванной комнаты. Интернет-пользователи посмеялись над любопытным пушистиком, который попал в такую неприятную ситуацию.

