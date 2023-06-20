Панна-футбол, прыжки через резинку, роуп-скиппинг: какой будет спортивная программа в День молодежи

Панна-футбол, прыжки через резинку, роуп-скиппинг: какой будет спортивная программа в День молодежи
Фото: Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы
Московская администрация подготовила много интересного для жителей столицы и гостей города

На грядущих выходных, 24 и 25 июня, в российской столице пройдет фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего". Организацию масштабного мероприятия взял на себя проектный офис "Молодежь Москвы". Поучаствовать в активной спортивной программе можно будет в парке культуры и отдыха "Ходынское поле".

В частности, все желающие смогут принять участие в первом открытом чемпионате по прыжкам через резинку, а также роуп-скиппинге, панна-футболе и других активностях. Кроме того, на территории парка проведут зажигательную массовую зарядку под руководством известных российских спортсменов. Также гости смогут посмотреть настоящие рэперские батлы и танцевальные состязания.

Мероприятия будут проходить с 12:00 до 22:00. Участие бесплатное. Однако на некоторые активности нужно будет заранее записаться на сайте.

Как подчеркнула глава Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова, День молодежи – одно из долгожданных событий для молодых столичных жителей и гостей Белокаменной. Для каждого найдется интересная активность по душе и возможностям. Будут проходить занятия на хоккейных тренажерах, состоится турнир по баскетболу и множество других спортивных мероприятий.

Также предусмотрена образовательная программа. Опытные эксперты расскажут посетителям об основах правильного питания. 24 и 25 июня можно посетить соответствующие лекции, они начинаются в 16:30.

На сайте проекта размещена подробная информация о тематических событиях, которые пройдут в Москве в эти выходные. Всего в Златоглавой состоится более 50 мероприятий.

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