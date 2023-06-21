100-летняя британка раскрыла секрет долголетия

Женщина с размахом отметила вековой юбилей

Люди, которые легко доживают до столетия и продолжают радоваться жизни, всегда вызывают особый интерес у окружающих. Секретом своего долголетия и позитивного настроя поделилась жительница Великобритании. Женщина рассказала о необычном пристрастии, которое, на ее взгляд, помогло ей припеваючи дожить до такого солидного возраста.



Британка с размахом отметила круглую дату в доме престарелых города Престон. В медицинское учреждение к любимой бабушке приехали внуки, правнуки и дети. Администрация устроила для пожилой юбилярши шумный праздник с воздушными шариками и лакомствами. Более того, британка получила весточку даже от королевской особы Карла III.



Удивительно, но престарелая жительница Великобритании уверена, что прожить такую долгую и счастливую жизнь ей помог любимый алкогольный напиток. Женщина очень любит джин-тоник и в молодости часто баловала себя этим напитком. Британка отметила, что также всегда смотрит на мир широко открытыми глазами и не позволяет себе унывать.



Стоит отметить, что алкогольные напитки вряд ли могут позитивно сказаться на организме. Употребление горячительного самым негативным образом влияет на здоровье.

