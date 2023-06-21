Уничтоживший ноутбук ежик заставил народ вздрогнуть – видео

Колючий малыш не столь безвреден, как кажется

Обычно люди предпочитают заводить дома классических четвероногих питомцев: чаще всего в квартирах можно встретить котиков и собачек. Однако некоторые оригиналы идут дальше и приобретают себе весьма экзотичных любимцев. Появление в одном семействе милого ежика привело к технической катастрофе.



Игольчатый друг явно прекрасно чувствует себя в окружении любящих хозяев. Очаровательный малыш давно освоился в квартире и свободно перемещается по дому своих владельцев. Проблемы начались, когда перед зверем возникло препятствие в виде ноутбука. Необычная конструкция весьма заинтересовала любопытную зверушку.



Ежик решил разобраться в особенностях строения высокотехнологичной техники и начал активно рыть ее носом и лапками. Как и следовало ожидать, такие манипуляции не пошли на благо ноутбуку. Пока довольные хозяева снимали забавный видеоролик, ежик отломил одну клавишу.





Пользователи социальных сетей вздрогнули от такого развития событий. Мало кто мог предположить, что маленький ежик способен так серьезно навредить имуществу. После такой антирекламы желающих заводить ежей явно стало поменьше.

