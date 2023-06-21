Больницы массово отказывают россиянам в бесплатной помощи по ОМС – СМИ

Новый регламент скоро вступит в силу

Врачи государственных лечебных учреждений начали отказывать пациентам в проведении приемов, процедур и анализов на бесплатной основе по полису обязательного медстрахования. Все происходит на фоне предстоящего введения нового порядка по оказанию платных и бесплатных услуг.

СМИ сообщают, что во многих больницах страховщики начали проверку, назначают ли медики избыточное лечение или нет. Им уже запретили лечить сверх протокола и требуют экономить на всем. По словам врачей, бесплатных направлений стало меньше, и они вынуждены придерживать их на всякий случай.

Источники отмечают, что оснований для отказа в бесплатной помощи россиянам на деле нет, речь может идти о некоторых перегибах на местах в силу подготовки к вступлению в силу новых правил.

Новый порядок оказания платных и бесплатных услуг по полисам ОМС начнет действовать с сентября этого года. Он должен четко разграничить платные и бесплатные медицинские услуги, которые оказывают в госбольницах. Бесплатной должна остаться первичная медпомощь, специализированная, включая высокотехнологичную и лечение в стационаре, а также паллиативная и скорая медицинская помощь, но большинство из них могут предоставить без оплаты только по назначению врача, сообщает "Радио 1".