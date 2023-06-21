Министр публично оконфузился на встрече с Путиным: видео

Министр публично оконфузился на встрече с Путиным: видео
Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава Минтранса произнес немного не то, что от него ожидали

Глава Министерства транспорта Виталий Савельев в ходе совещания с Владимиром Путиным ненароком перепутал отечественный автопром с немецким люксом. Казус произошел, когда министр рассказывал президенту о тестировании беспилотных грузовиков.

Глава государства поинтересовался, нормально ли смогли доехать отечественные "КАМАЗы". Ответ министра удивил журналистов.

"Первый день два Кайен… Три "КАМАЗа" доехали нормально. Сейчас работает один, в двух мы переписываем математику", – указал министр, подчеркнув, что такая практика с исправлением недочетов вполне нормальна.

Впрочем, Путин не обратил внимание на оговорку коллеги, оставшись удовлетворенным его ответом. 

Источник: BAZA ✓ Надежный источник
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