Министр публично оконфузился на встрече с Путиным: видео

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Глава Министерства транспорта Виталий Савельев в ходе совещания с Владимиром Путиным ненароком перепутал отечественный автопром с немецким люксом. Казус произошел, когда министр рассказывал президенту о тестировании беспилотных грузовиков.
Глава государства поинтересовался, нормально ли смогли доехать отечественные "КАМАЗы". Ответ министра удивил журналистов.
"Первый день два Кайен… Три "КАМАЗа" доехали нормально. Сейчас работает один, в двух мы переписываем математику", – указал министр, подчеркнув, что такая практика с исправлением недочетов вполне нормальна.
Впрочем, Путин не обратил внимание на оговорку коллеги, оставшись удовлетворенным его ответом.
В дело вмешался Запад