Вытащить со дна Атлантики: эксперт назвал способ спасти ученых с батискафа

Запаса кислорода на борту у потерявшихся пассажиров осталось меньше чем на сутки

Местоположение батискафа "Титан" с туристами на борту, решившими отправиться к обломкам "Титаника", до сих пор не определено. По словам автора исторических исследований, офицера-подводника в отставке Николая Черкашина, времени на спасение людей остается крайне мало.

Запаса кислорода на батискафе не останется ко второй половине дня 22 июня. Черкашин указывает, что необходимо привлечение всех сил аварийно-спасательных служб в регионе, отмечает МИР24.

"Инженеры, подводники, военные моряки разрабатывают планы спасения. Есть, наверное, второй батискаф, он уже должен готовиться к погружению", – указал Черкашин.

Вполне возможно, что батискаф прошел низко к "Титанику" и застрял между обломками.

Подводник считает, что батискаф с туристами мог пройти очень низко к затонувшему "Титанику" и застрять между обломками корабля. В 1981 году в практике Черкашина произошел похожий случай: батискаф при погружении в районе Крыма застрял под подводной кабельной сетью.

"Тогда его выручало кабельное судно, которое подошло и стало поднимать кабель. Батискаф сумел выбраться, и три человека, которые были на борту, спаслись. Мне кажется, здесь подобная история", – высказался Черкашин.

Если батискаф затерялся в обломках, необходим сильный гидроудар, который вытолкнет его из западни.

"Эту встряску можно сделать с помощью глубинной бомбы небольшого заряда", – высказался эксперт.

Однако потерянный "Батискаф" с живыми людьми на борту сначала необходимо найти.