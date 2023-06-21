Андрей Воробьев встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским в Зарайском кремле

Андрей Воробьев встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским в Зарайском кремле
Губернатор. Посещение Иоанно-Предтеченского собора и встреча со священнослужителями и прихожанами в Зарайске. Фото: Константин Семенец

В ходе встречи губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность церкви за поддержку бойцов, их семей и нуждающихся во внимании и заботе.

Воробьев подчеркнул важность единства и выразил признательность священнослужителям за их роль в обществе.

"Молитва помогает тем, кто сражается, дает надежду и утешает родных. Поэтому Церковь, православная вера – это то, что сегодня объединяет всех нас. Побеждать страх пред ненавистной разделенностью мира – так завещал нам игумен Земли Русской, преподобный Сергий Радонежский.  Сейчас особенно важно быть вместе. Мне очень приятно находиться в таком кругу. Вот часто мы говорим "команда". А что такое команда? Это элемент, слагаемые, компоненты. Говоря военным языком, губернатор, главы должны быть полководцами. Но если у нас нет поддержки учителя, врача, механизатора, если нет взаимопонимания со священнослужителями, то это не совсем та команда, которая может преодолеть самые жесткие вызовы и достичь самых высоких целей. А если все слагаемые и компоненты включаются, люди понимают энергию этих процессов, то получается совсем другой результат", – сказал губернатор Московской области.

Митрополит Павел выразил глубокое понимание церковного единства, отметил энергию и отношение губернатора Андрея Воробьева к жителям.

Подмосковье – земля с богатыми православными традициями и уникальным историческим наследием, включая Зарайский кремль с храмами святителя Николая Чудотворца и святого Иоанна Предтечи, а также возрождающуюся церковь Сошествия Святого Духа, связанную с именем Федора Достоевского.

Протоиерей Петр Спиридонов, благочинный храмов Зарайского округа, активно участвует в восстановлении церкви в Моногарово и собирает помощь для участников СВО, отправляя на передовую обмундирование, продукты питания и средства гигиены.

В свою очередь, протоиерей Марк Ермолаев, председатель межъепархиального отдела и связующее звено между Министерством обороны и Московской митрополией, рассказал губернатору о духовном окормлении военнослужащих и попросил помощи в организации курсов медиков-инструкторов для священнослужителей.

Прихожанин и участник СВО Михаил Минаев рассказал о своем ранении, предстоящей операции и работе в штабе по сбору гуманитарной помощи, а также о благоприятном оформлении удостоверения ветерана боевых действий.

Евгения Королева рассказала о своем отце, который работает механизатором в зоне СВО и которому она смогла передать весточку через отца Петра, а также о своем активном участии в сборе помощи для бойцов и поддержке детских домов в ЛНР и ДНР.

Ирина Селиверстова, мать мобилизованного бойца, выразила благодарность Андрею Воробьеву за помощь в решении проблем с выплатами и оформлением, отметив, что сейчас у ее сына все наладилось.

Губернатор выразил благодарность жителям за их внимание к преобразованиям в Зарайске и подчеркнул, что работа по изменениям в каждом городе Подмосковья будет продолжаться, включая строительство дорог в удаленных населенных пунктах, благоустройство, улучшение здравоохранения и решение проблемы ветхих домов в центре города.

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