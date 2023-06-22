Названы шесть неожиданных симптомов "тихого" рака

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Как известно, главный залог здоровья – регулярное посещение врачей в профилактических целях, а также внимательное отношение к организму и сигналам, которые он подает. Опытные эксперты, которые посвятили свою жизнь борьбе с онкологическими заболеваниями, назвали несколько неожиданных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии рака.
Речь идет о так называемом "тихом" виде серьезного онкологического заболевания. Эксперты отмечают, что рак брюшной полости развивается практически незаметно, однако может привести к трагедии. Такой недуг начинает развиваться в тонких слоях ткани, находящейся внутри живота.
О заболевании страшным недугом могут свидетельствовать часто появляющиеся боли в районе живота, постоянные запоры или диарея, частое вздутие живота, болезненные ощущения при прощупывании в области живота. Кроме того, о роковом заболевании может свидетельствовать ощущение "распирания" изнутри и резкая потеря аппетита.
При наличии таких симптомов нужно незамедлительно обратиться к профильному медицинскому специалисту. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше вероятность излечения и возвращения к привычному ритму жизни.
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