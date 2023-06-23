Невозмутимый кот с удобством устроился на лице хозяина – видео

Хвостатый чувствует себя хозяином жизни

Когда человек заводит дома любимого питомца, то автоматически соглашается с тем, что пушистый товарищ становится полноправным членом семейства. Коты и собаки хорошо понимают, что двуногие владельцы души в них не чают. Такое положение дел часто приводит к тому, что животные начинают наглеть. Видеоролик с немного оборзевшим котиком заставил народ хохотать.



Хозяин серого кота заснял момент перед отходом ко сну. По какой-то причине пушистый решил, что самым удобным для него местом ночевки является лицо хозяина. Малыш аккуратно забрался под одеяло, оставил там пушистое тельце, а мордочку вытащил наружу и положил на лицо владельцу.



Судя по всему, хозяин давно привык к такому беспардонному поведению со стороны своего питомца. Человек никак не демонстрирует свое возмущение, а спокойно и смиренно лежит с котом на лице.





Пользователи социальных сетей удивились такому положению котика в этом семействе. Забавный видеоролик заставил народ посмеяться. Действительно, милый котик явно отлично устроился в этой жизни.

