Девушка кричала: 21-летний российских хоккеист трагически погиб

Девушка кричала: 21-летний российских хоккеист трагически погиб
Фото: www.unsplash.com
Страшная беда поразила общественность

Накануне, 22 июня, большая трагедия произошла в российском спорте. Стало известно о скоропостижной гибели молодого хоккеиста Георгия Савина. Земной путь спортсмена оборвался всего в 21 год. Печальное происшествие случилось в Рязани.

О трагедии рассказали коллеги покойного по ледовому полю. Сообщается, что молодой человек погиб в результате падения с 18-го этажа. Его смерть стала большим ударом для команды и хоккейных фанатов. Спортсмен ХК "Витязь" подавал большие надежды и планировал построить блистательную спортивную карьеру. Однако судьба распорядилась иначе.

Очевидцы сообщают, что незадолго до трагедии из квартиры доносился громкий женский крик. Молодой человек находился дома со своей девушкой. Обстоятельства гибели спортсмена выясняют сотрудники правоохранительных органов. Фанаты в шоке от произошедшего.

"Ну как же так?! Покойся с миром, Сава!"; "Вечная память. Такой способный пацан"; "Не могу поверить", – соболезнуют комментаторы в социальных сетях.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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