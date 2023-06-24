Кот сжег глазами предавшего его хозяина – видео

Кот сжег глазами предавшего его хозяина – видео
Фото: www.unsplash.com
Человеку точно нет прощения

Домашние животные постоянно радуют своих владельцев всевозможными выкрутасами. Зверьки часто бывают убежденными собственниками и не готовы делить внимание любимого хозяина с другими животными. Настоящая драма разыгралась в семействе, где появился маленький щенок.

До этого вся любовь хозяина доставалась огромной белоснежной кошке. Такое положение дел весьма устраивало усатую. Любимый хозяин проводил с ней все свое свободное время и готов был исполнять любые ее капризы.

Все изменилось, когда в квартире появился маленький щенок. На правах малыша песик занял ведущую роль и большое количество времени проводит на руках дорогого сердцу хозяина. Такое жестокое предательство со стороны владельца поразило кошку в самое сердце.



Пушистая не стесняется демонстрировать свое недовольство. Более того, судя по выражению ее мордочки, она готова испепелить взглядом не только укравшего любовь ее хозяина пса, но и самого владельца-предателя. Забавный видеоролик заставил интернет-пользователей от души похохотать.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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