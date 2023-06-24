Туристы в ужасе от зеленеющего Черного моря в Анапе

Купаться в такой мерзкой жиже никто не желает

Каждый год в Анапе с июля по август зеленеет море из-за цветущих водорослей. Никто, естественно, этой проблемой заниматься не спешит. Муниципалитет не видит проблем в том, чтобы закрывать глаза на грязную зеленую воду. Пара активистов решила очистить воду лопатами – = вдруг возбудились экоактивисты, вызвавшие полицию.

Житель Анапы Юрий Озаровский заявил, что береговая линия в районе Витязево с пансионатами и оздоровительными лагерями находится в откровенно в ужасающем состоянии. Вода уже чернеет из-за перегнивших водорослей.

"Все начало чернеть. Здесь купаются наши дети. Только бы не упасть. Никто не убирает, типа запретили, сейчас определяют, кто будет заниматься переработкой, как это вообще можно убирать, а вы пока купайтесь в этом… – говорит блогер.

К слову, зеленеющее море на курорте – удар по главному доходу региона. Почем проблему никто не берется заниматься из представителей местных властей – загадка для человечества. Видимо, всех все устраивает.