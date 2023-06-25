Сдавать придется заново: какие изменения ждут водителей с 2024 года

Сдавать придется заново: какие изменения ждут водителей с 2024 года
Alexander Legky/www.globallookpress.com
Власти ужесточают требования для получения прав

Власти готовят россиянам новый законопроект,  который "перекроет" систему получения водительских прав. Изменения вступают в силу уже с 1 апреля следующего года.

По новым правилам выдача прав, осуществленная за пределами России, потребует обмена на российский документ – эту процедуру необходимо оформить в течение одного года после получения ВНЖ либо паспорта РФ. Параллельно законодатели упрощают подтверждение документов для водителей легковых авто и мотоциклов.

Вместе с тем поправки исключают возможность для граждан получать права категории D при отсутствии как минимум годового стажа управления легковых авто или грузовыми автомобилями. А водители, имеющие открытые категории В и СЕ (грузовики с прицепами) в автоматическом режиме получают категории СЕ при минимальном стаже управления легковыми авто в 1 год. 

При этом обмен иностранных водительских прав на российский вариант не потребует сдачи практического экзамена – важно лишь выполнение теоретических заданий. 

Законопроект также возьмет под контроль автошколы. В настоящий момент они должны предоставлять заключение ГИБДД о собственном соответствии требованиям по учебной и материальной базе для того, чтобы получить от властей лицензию. Документ также требует регулярного обновления.

Источник: Коммерсант ✓ Надежный источник
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