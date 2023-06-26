Пригожин объяснил свой военный поход на Москву

Пригожин объяснил свой военный поход на Москву
Фото: соцсети
Бизнесмен прервал молчание

Глава ЧВК "Вагнер" выступил с первым комментарием по поводу устроенного мятежа. По его словам, подразделения наемников должны были рассформировать 1 июля 2023-го года, поэтому он и пошел на Москву.

Он заявил, что большинство бойцов не согласились подписывать контракт с Минобороны. Руководство ЧВК пыталось сохранить организацию, но безуспешно. 

Сперва они планировали 30 июня публично передать военную технику в штаб ЮВО в Ростове-на-Дону, но сделать этого не получилось. В итоге совет командиров решил выдвигаться в город без промедлений.

"Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. Целью похода было – не допустить уничтожения ЧВК "Вагнер"", – заявил Пригожин.

Он также подчеркнул, что Лукашенко сумел найти выход из ситуации, из-за чего колонны развернулись назад, не доходя до Москвы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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