Повысят дважды: россиянам пообещали заметно увеличить пенсию

Повысят дважды: россиянам пообещали заметно увеличить пенсию
Фото: Alexander Legky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Приятными новостями поделились в Минтруде

Вопросы, связанные с пенсионными выплатами, всегда вызывают особый интерес и внимание жителей нашей страны. Как известно, жить на скромные выплаты после выхода на заслуженный отдых достаточно сложно. Однако государство делает все для того, чтобы повысить уровень выплат. Так, в российском Минтруде заявили о планах дважды индексировать выплаты для наших граждан.

Речь идет о выплатах, которые положены неработающим пенсионерам, поясняет информационный ресурс "Свободная пресса". На данный момент планируется осуществить индексацию выплат в феврале и апреле 2025-го и 2026-го годов.

Таким образом наших пенсионеров ждет двойная индексация выплат, передает телеканал RT. Разумеется, такое решение поможет серьезно поднять уровень жизни пенсионеров.

Как подсчитали эксперты, с января будущего года пенсионные выплаты будут увеличиваться на 5,3%, сообщает интернет-издание "МИР24". Отмечается, что средний годовой размер составит 22 772 рубля.

После индексации 2025 года размер пенсионных выплат достигнет 24 120 рублей. В 2026 году этот показатель достигнет 25 690 рублей.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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