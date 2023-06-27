Повысят дважды: россиянам пообещали заметно увеличить пенсию

Приятными новостями поделились в Минтруде

Вопросы, связанные с пенсионными выплатами, всегда вызывают особый интерес и внимание жителей нашей страны. Как известно, жить на скромные выплаты после выхода на заслуженный отдых достаточно сложно. Однако государство делает все для того, чтобы повысить уровень выплат. Так, в российском Минтруде заявили о планах дважды индексировать выплаты для наших граждан.



Речь идет о выплатах, которые положены неработающим пенсионерам, поясняет информационный ресурс "Свободная пресса". На данный момент планируется осуществить индексацию выплат в феврале и апреле 2025-го и 2026-го годов.



Таким образом наших пенсионеров ждет двойная индексация выплат, передает телеканал RT. Разумеется, такое решение поможет серьезно поднять уровень жизни пенсионеров.



Как подсчитали эксперты, с января будущего года пенсионные выплаты будут увеличиваться на 5,3%, сообщает интернет-издание "МИР24". Отмечается, что средний годовой размер составит 22 772 рубля.



После индексации 2025 года размер пенсионных выплат достигнет 24 120 рублей. В 2026 году этот показатель достигнет 25 690 рублей.

