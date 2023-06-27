Не подлежит восстановлению: назван самый "хрупкий" автомобиль

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Сегодня, когда ситуация в стране далека от стабильной, а финансовое положение не позволяет многим россиянам обзаводиться дорогостоящими покупками, на первое место выходит надежность и долговечность имущества. Любопытной информацией о легковых автомобилях поделились в страховой компании "Согласие".
Высокопоставленный сотрудник организации Павел Нефедов рассказал, какие марки машин чаще всего не подлежат восстановлению после крупных аварии. Оказалось, что в этом вопросе лидируют популярные у россиян
Volkswagen Polo. С начала текущего года именно эти машины чаще других полностью гибнут после ДТП.
Далее расположилась престижная марка с хорошей репутацией: второе место неожиданно оказалась за Mercedes-Benz GLE. Третья позиция в антирейтинге "ломкости" досталась также очень популярной в нашей стране модели Hyundai Solaris.
В страховой компании также добавили, что часто тотальная поломка автомобиля – ситуация, при которой чинить его нет смысла, происходит не только из-за дорожно-транспортного происшествия, но и по причине возгорания машин, а также стихийных бедствий.
Экипаж не терял духа
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