Не подлежит восстановлению: назван самый "хрупкий" автомобиль

ДТП с популярной маркой чаще других заканчивается тоталом

Сегодня, когда ситуация в стране далека от стабильной, а финансовое положение не позволяет многим россиянам обзаводиться дорогостоящими покупками, на первое место выходит надежность и долговечность имущества. Любопытной информацией о легковых автомобилях поделились в страховой компании "Согласие".



Высокопоставленный сотрудник организации Павел Нефедов рассказал, какие марки машин чаще всего не подлежат восстановлению после крупных аварии. Оказалось, что в этом вопросе лидируют популярные у россиян

Volkswagen Polo. С начала текущего года именно эти машины чаще других полностью гибнут после ДТП.



Далее расположилась престижная марка с хорошей репутацией: второе место неожиданно оказалась за Mercedes-Benz GLE. Третья позиция в антирейтинге "ломкости" досталась также очень популярной в нашей стране модели Hyundai Solaris.



В страховой компании также добавили, что часто тотальная поломка автомобиля – ситуация, при которой чинить его нет смысла, происходит не только из-за дорожно-транспортного происшествия, но и по причине возгорания машин, а также стихийных бедствий.

