"Потом пожалели": Золотов раскрыл свою ошибку во время мятежа

Он был готов стоять до конца

Глава Росгвардии Виктор Золотов во время беседы с журналистами сообщил, что в момент начала вооруженного мятежа в России он проводил время со своими сыновьями и внуком, которые также являются сотрудниками ведомства. Они были готовы к самому худшему сценарию развития событий, к чему и пытались подготовить своих жен.

Золотов отметил, что весь личный состав Росгвардии был готов стоять насмерть. Однако многие из них допустили роковую ошибку во время подготовки к сопротивлению.

"Ребята сдали все заначки своим женам, о чем потом жалели. Так что все готовы были", – рассказал он.

Руководитель подразделений указал, что он поступил точно так же. Идти до конца собирались и его дети, сообщает телеканал "360".