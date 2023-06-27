Появились подробности скандала с Песковым

Чиновнику преписали фейковую фразу

Накануне выступления Владимира Путина в минувший понедельник во многих крупных Telegram-каналах появилось заявление, которое приписывается Дмитрию Пескову. Пресс-секретарь президента якобы говорил, что заявления лидера окажутся судьбоносными и определят дальнейшее будущее России. Однако в итоге глава страны ничего подобного не произнес, что вызвало переполох в медиа пространстве.

После Песков заявил, что его слова о судьбоносной речи президента являются фейком. В действительности он ничего подобного не говорил, и авторы Telegram стали искать, кто первым опубликовал высказывание.

В результате выяснилось, что изначально все появилось в канале, который, по слухам, принадлежит Андрею Малахову. После новость опубликовало агентство E1, которым владеет тесть журналиста.

"Известно, что Песков и Навка дружат с Андреем Малаховым и Натальей Шкулевой", – пишут осведомители.

При этом никто не берется точно сказать, говорил ли в действительности Песков эту фразу до выступления Владимира Путина или нет, однако большинство каналов по факту стерли упоминание о "судьбоносной" речи президента.