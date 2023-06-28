Задумчивый кот-философ заставил публику взгрустнуть – видео

Усатый явно познал смысл бытия

Вечно можно смотреть на огонь, воду, работу других и выкрутасы домашних любимцев. Очаровательные коты и собаки постоянно демонстрируют окружающим необычное поведение. Многие люди сходятся во мнении, что животные часто испытывают свойственные человеку чувства и живут полноценной эмоциональной жизнью.



Котик с философским выражением мордочки заставил интернет-пользователей задуматься о высоком и взгрустнуть. Видеоролик с необычным представителем животного мира получил большую популярность в Сети.



Милый котик явно размышляет о чем-то высоком. Пушистик нашел себе удобное место под большим столом, подобрал под тело лапки, разместил туловище и мордочку на перекладине и задумчиво уставился вперед.





Интернет-пользователи предположили, что с таким выражением мордочки можно думать только об очень важных, философских вопросах. В комментариях видеоролику люди отмечают, что необычный кот-философ выглядит поумнее некоторых знакомых людей.

