Задумчивый кот-философ заставил публику взгрустнуть – видео

Задумчивый кот-философ заставил публику взгрустнуть – видео
Фото: www.unsplash.com
Усатый явно познал смысл бытия

Вечно можно смотреть на огонь, воду, работу других и выкрутасы домашних любимцев. Очаровательные коты и собаки постоянно демонстрируют окружающим необычное поведение. Многие люди сходятся во мнении, что животные часто испытывают свойственные человеку чувства и живут полноценной эмоциональной жизнью.

Котик с философским выражением мордочки заставил интернет-пользователей задуматься о высоком и взгрустнуть. Видеоролик с необычным представителем животного мира получил большую популярность в Сети.

Милый котик явно размышляет о чем-то высоком. Пушистик нашел себе удобное место под большим столом, подобрал под тело лапки, разместил туловище и мордочку на перекладине и задумчиво уставился вперед.



Интернет-пользователи предположили, что с таким выражением мордочки можно думать только об очень важных, философских вопросах. В комментариях видеоролику люди отмечают, что необычный кот-философ выглядит поумнее некоторых знакомых людей.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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