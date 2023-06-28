Найден необычный симптом депрессии у пожилых

Найден необычный симптом депрессии у пожилых
Фото: unsplash.com
Проблемы с ощущением запаха приводят к психологическим недугам

Последние исследования ученых показывают, что потеря обоняния у людей старшего возраста может указывать на наличие депрессии. К таким выводам они пришли после восьмилетних исследований, проверяя людей по шкале депрессивности и оценивая другие характеристики.

Также им удалось установить, что чем лучше обоняние у человека, тем меньше у него риск развития депрессии. Это также сказывается на выраженности депрессивных симптомов, которые проявляются силнее у тех, кто слабее распознает запахи.

Исследователи полагают, что связь этих механизмов может быть как биологическими, поскольку влияет на выработку сератонина, так и поведенческими, провоцируя снижение соцфункции и аппетита. 

Источник: The Journals of Gerontology: Series A
новости партнеров

"Остановили гражданскую войну": Путин выступил с обращением после мятежа

Глава государства подчеркнул заслуги российских военных

"Шансов нет": в США заявили об ударе в спину Киеву от НАТО

Ложь альянса до добра не доведет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей