Найден необычный симптом депрессии у пожилых

Проблемы с ощущением запаха приводят к психологическим недугам

Последние исследования ученых показывают, что потеря обоняния у людей старшего возраста может указывать на наличие депрессии. К таким выводам они пришли после восьмилетних исследований, проверяя людей по шкале депрессивности и оценивая другие характеристики.

Также им удалось установить, что чем лучше обоняние у человека, тем меньше у него риск развития депрессии. Это также сказывается на выраженности депрессивных симптомов, которые проявляются силнее у тех, кто слабее распознает запахи.

Исследователи полагают, что связь этих механизмов может быть как биологическими, поскольку влияет на выработку сератонина, так и поведенческими, провоцируя снижение соцфункции и аппетита.