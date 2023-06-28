Россиян обрадуют бесплатными продуктами с истекающим сроком годности

Законодатели намерены подкорректировать правовые нормы

Российские парламентарии считают, что нужно уделить особое внимание продуктам, которые залежались на полках в магазинах. Они выступили с инициативой создать систему, при которой такие продукты будут бесплатно раздавать жителям нашей страны.



Сообщается, что для реализации данной задумки может быть отменен НДС. Такой налог хотят убрать для продуктов с истекающим сроком годности. Главным условием станет передача съестных товаров гражданам на безвозмездной основе. Отмечается, что данная инициатива поможет людям, которые нуждаются в дополнительной поддержке от государства.



Парламентарии отметили, что на сегодняшний день бизнесмены находятся в сложной ситуации. Им невыгодно отдавать продукты населению, даже если реализовать их уже не получится из-за истекающего срока годности или нарушения условий хранения. Дело в том, что НДС можно не платить только с продукции, которую выбросили на свалку.



Как отмечает информационный ресурс "Общественная служба новостей", если законодателям удастся подкорректировать нормы в Налоговом кодексе, предпринимателям будет также выгодно бесплатно отдавать людям продукты. Такой шаг поддержит бизнес и малообеспеченных граждан.



Отдельно сообщается, что из перечня подпадающих под такую возможность продуктов планируют исключить спиртные напитки, диетическое питание и продукты для детей.

