Чего больше всего боятся россияне

Людей преследуют разные страхи

Эксперты-статисты решили выяснить, таким страхам больше всего подвержены жители нашей страны. Для этого был проведен опрос среди российских граждан. В итоге выяснилось, что больше всего россияне боятся высоты.



В такой фобии признались 30% респондентов. На следующем месте оказались ползучие твари – страх перед змеями испытывают 28% опрошенных. Далее идут водные просторы и большая глубина – этот страх сковывает сердца 24% россиян.



Равные показатели оказались у зубных врачей и пауков. Встреча со стоматологом или насекомым вызывает ужас у 18% респондентов. Соответствующие данные приводят аналитики центра ВЦИОМ.



Любопытно, что несмотря на отгремевшую недавно мировую эпидемию коронавирусной инфекции, бактерии и вирусы пугают только 12% участников вопроса. Летать на самолете боятся 10% россиян. Буйство стихии в виде грома и молний пугает 9% опрошенных.



Страх смерти присущ только 2% респондентов. Боятся за свою семью и родственников также всего 2% опрошенных.



При этом 21% участников масштабного опроса заявили, что не испытывают страх перед предложенными им фобиями. Бесстрашными оказались 27% мужчин и 16% представительниц прекрасного пола.

