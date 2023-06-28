Чего больше всего боятся россияне

Чего больше всего боятся россияне
Фото: www.unsplash.com
Людей преследуют разные страхи

Эксперты-статисты решили выяснить, таким страхам больше всего подвержены жители нашей страны. Для этого был проведен опрос среди российских граждан. В итоге выяснилось, что больше всего россияне боятся высоты.

В такой фобии признались 30% респондентов. На следующем месте оказались ползучие твари – страх перед змеями испытывают 28% опрошенных. Далее идут водные просторы и большая глубина – этот страх сковывает сердца 24% россиян.

Равные показатели оказались у зубных врачей и пауков. Встреча со стоматологом или насекомым вызывает ужас у 18% респондентов. Соответствующие данные приводят аналитики центра ВЦИОМ.

Любопытно, что несмотря на отгремевшую недавно мировую эпидемию коронавирусной инфекции, бактерии и вирусы пугают только 12% участников вопроса. Летать на самолете боятся 10% россиян. Буйство стихии в виде грома и молний пугает 9% опрошенных.

Страх смерти присущ только 2% респондентов. Боятся за свою семью и родственников также всего 2% опрошенных.

При этом 21% участников масштабного опроса заявили, что не испытывают страх перед предложенными им фобиями. Бесстрашными оказались 27% мужчин и 16% представительниц прекрасного пола.

Источник: ВЦИОМ ✓ Надежный источник
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