Названы самые удачные дни июля и августа 2023 года

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Астрологи сообщают, что в будущем месяце, июле, а также в августе людей ждет несколько особенно благоприятных дней. На эти даты можно планировать знаковые события жизни, такие как предложение руки и сердца или свадьбу.
В июле особое расположение Вселенной можно получить 14-го и 15-го числа. В эти дни все начинания человека будут приводить к желаемым результатам. Можно не бояться рисковать – период отлично подходит для продвижения по карьерной лестнице или перевода личных отношений на новый уровень.
В августе будут выделяться 12-е и 13-е число. События, которые произойдут в эти дни, на долгое время останутся в памяти человека и станут одними из самых приятных впечатлений за последнее время. Такую информацию публикуют журналисты "Пятого канала".
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