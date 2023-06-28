По всей России "накрылась" мобильная связь

Миллионы граждан остались без доступа к звонками и Интернету

У абонентов МТС на территории Татарстана, Ульяновска и Саратова полностью отключилась мобильная связь – те, кто пользуются тарифными услугами этого оператора, не могут не позвонить, не воспользоваться Интернетом, не говоря уже об СМС.

Связь у МТС внезапно упала еще с самого утра 28 июня. Согласно приведенным данным, причиной стал глобальный сбой. Что его вызвало – никто не знает. Местные жители, чрезвычайно раздраженные ситуацией, пытаются добиться у МТС ответа. Россияне выстраиваются в очереди в салонах связи, чтобы сменить пришедшие в негодность СИМ-карты. Люди переходят на других операторов.

Позднее оказалось, что МТС не работает и у жителей Самарской области, Удмуртии и Башкортостана, а также Новосибирска. В МТС разводят руками и лишь сообщают, что ничего не могут поделать.

Связь с МТС накрылась и в Петербурге, Оренбургской области, а также в Ставрополье. В компании пока же признают наличие проблемы лишь в Поволжье, не уточняя, из-за чего могли возникнуть неполадки.

Отмечается, что проблемы фиксируются с 16:15 по МСК. Пока что наибольшее количество жалоб "прилетает" из Тольятти, Самары и Ижевска.