По всей России "накрылась" мобильная связь

По всей России "накрылась" мобильная связь
Isai Hernandez/www.globallookpress.com
Миллионы граждан остались без доступа к звонками и Интернету

У абонентов МТС на территории Татарстана, Ульяновска и Саратова полностью отключилась мобильная связь – те, кто пользуются тарифными услугами этого оператора, не могут не позвонить, не воспользоваться Интернетом, не говоря уже об СМС.

Связь у МТС внезапно упала еще с самого утра 28 июня. Согласно приведенным данным, причиной стал глобальный сбой. Что его вызвало – никто не знает. Местные жители, чрезвычайно раздраженные ситуацией, пытаются добиться у МТС ответа. Россияне выстраиваются в очереди в салонах связи, чтобы сменить пришедшие в негодность СИМ-карты. Люди переходят на других операторов.

Позднее оказалось, что МТС не работает и у жителей Самарской области, Удмуртии и Башкортостана, а также Новосибирска. В МТС разводят руками и лишь сообщают, что ничего не могут поделать.

Связь с МТС накрылась и в Петербурге, Оренбургской области, а также в Ставрополье. В компании пока же признают наличие проблемы лишь в Поволжье, не уточняя, из-за чего могли возникнуть неполадки.

Отмечается, что проблемы фиксируются с 16:15 по МСК. Пока что наибольшее количество жалоб "прилетает" из Тольятти, Самары и Ижевска.

Источник: Baza ✓ Надежный источник
новости партнеров

В Китае отрезвили хвастающийся отказом от Москвы Евросоюз

Европейцам пора вернуться с небес на землю

"Слишком поздно": в США раскрыли последнюю надежду Зеленского

Киевский режим на краю обрушения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей