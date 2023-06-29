Адский кот надежно защитил дом от грабителей – видео

Адский кот надежно защитил дом от грабителей – видео
Фото: www.unsplash.com
Злоумышленники точно не сунутся к нему в гости

Видеоролики с выкрутасами домашних питомцев давно стали отдельным видом искусства. Зверьки регулярно выкидывают что-нибудь эдакое, чем очень радуют окружающих и хозяев. Действительно, за просмотром забавного контента можно провести немало часов. Большую популярность в социальных сетях получил ролик с необычным котом-охранителем.

Соседи засняли дом, где живет гроза преступников. Удивительный котик выглядит очень необычно. Судя по всему, малыш решил, что внешнее устрашение – лучший способ обеспечить защиту дома. Интернет-пользователи в комментариях к видеоролику сошлись во мнении, что функция охранника удалась пушистому.

Секрет котика оказался весьма прост. Темной ночью он прижимается телом к окну и растопыривает лапы. Свет, который отражается в глазах пушистого, создает весьма устрашающее впечатление. Кажется, что в доме живет страшное чудовище с огненными глазами. Вероятно, если грабители увидят такого монстра в окне, им придется изменить свои планы и оставить жителей в покое.


Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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