Девочка накинулась на Путина с криками – президент ответил неожиданно

Девочка накинулась на Путина с криками – президент ответил неожиданно
Фото: kremlin.ru
Визил президента в Дагестан обернулся феерией

Владимир Путин приехали в Дербент с рабочим визитом. Президент также успел выйти на улицу и пообщаться с местными жителями, чем вызывал невероятный восторг у публики. Присутствующая среди толпы девочка решила воспользоваться моментом и подбежала к главе государства с криками – в ответ он решил проявить себя неожиданным образом.

Подросток начала визжать от восторга, прислоняться к главе государства и изо всех сил просить маму сфотографировать ее с президентом. Она радовалась и хватала Путина, упрашивая, чтобы он посмотрел в камеру.

В ответ лидер поцеловал девочку в макушку, прижался к ней лицом и попозировал для селфи.

Этот выход в толпу для Владимира Путина стал первым с момента начала пандемии коронавируса три года назад. Ранее всех лиц, которым было необходимо близко пообщаться с лидером, держали на строгом карантине около двух недель.

Как передает телеканал "360", толпа в целом восторженно реагировала на главу государства.

Во время поездки в Дербен президенту показали самый большой мультимедийный фонтан, сообщает МИР 24.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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