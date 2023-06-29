Лидер «Землян» Киселев крайне недоволен работой руководителей по культуре

По его мнению, они годами выращивали артистов, которые в непростой для страны момент просто взяли и уехали

В рамках программы "Мужской разговор" ведущий провел интервью с лидером и создателем известной группы "Земляне" Владимиром Киселевым. Музыкант напрямую рассказал Юрию Мильчинскому о своих переживаниях за страну и то, что он крайне негативно относится к известным артистам, которые поддерживают страну исключительно за деньги или вовсе "отваливаются".



Сам Киселев уверен, что сейчас крайне важны искренне любящие свою родину артисты, но среди известных и медийных музыкантов и певцов таких не много. Большинство родину любят исключительно за деньги.

А вот сам Киселев и его артисты из группы уже второй год дают концерты в зоне СВО и госпиталях для раненых российских солдат совершенно бесплатно. Несмотря на то, что разные чиновники откровенно мешают их благотворительной деятельности. Но все равно артисты продолжают ездить на Донбасс. Вместе с Киселевым поднимают боевой дух и Григорий Лепс, Николай Басков.

Недавно артисты объявили о том, что будут выплачивать по миллиону рублей солдатам, уничтожившим немецкие танки "Леопарды" на поле боя. За что против артистов ополчились многие крупные информационные издания. А у Григория Лепса стали отменять концерты в Казахстане.

Несмотря на это, артисты продолжают свою патриотическую деятельность и призывают власти страны как можно чаще рассказывать о таких хороших делах, чтобы люди видели пример того, как поддерживают армию.

Но пока что чиновники разных уровней организовывают автопробеги или концерты на площадях городов за государственные деньги, когда эти средства можно было бы отправить на закупку необходимых лекарств для солдат.

Вообще Владимир Киселев крайне недоволен работой руководителей по культуре, десятилетиями выращивающих за государственные деньги артистов, которые в один день взяли и уехали.

Но расстраиваться пока не стоит, уверен Киселев. В России остались еще известные и талантливые музыканты и певцы, которые любят страну и при правильной работе их можно приблизить в орбиту патриотического блока.