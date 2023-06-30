Обезьянка-бухгалтер насмешила народ – видео

Пушистая деловито пересчитывает деньги

Обычно в семьях можно встретить классических любимцев: котов и собачек. Однако нередко люди идут дальше и заводят дома более экзотичных питомцев. Немалой популярностью пользуются очаровательные обезьянки. Эти зверьки отличаются особой сообразительностью и могут скрасить своим присутствием любую квартиру.



Большое внимание у публики вызвала обезьянка-бухгалтер. Деловитому зверьку в руки попала внушительная пачка денег. Животное не растерялось и стало активно пересчитывать купюры. Стоит отметить, что выражение мордочки обезьянки говорит само за себя – она явно получает большое удовольствие от наличия в лапках хрустящих купюр.





В интернет-пространстве позавидовали владельцам очаровательного животного. В комментариях люди пишут, что с таким бухгалтером не пропадешь. Обезьянка явно хорошо поднаторела в финансовых вопросах и может "помочь" в организации семейного бюджета. Пушистая набрала большое количество реакций и просмотров. Людям очень понравилась такая сообразительная живность.

