Губернатор РО заявил о заговоре вагнеровцев во время мятежа

Чиновник сомневается, что население поддерживало бойцов

Глава Ростовской области Василий Голубев сомневается, что ростовчане действительно могли обрадоваться приезду ЧВК "Вагнер" в город. По его мнению, бойцы сами сделали инсценировку, будто бы их поддерживает население, переодевшись в гражданскую одежду.

Ранее в Сети появились кадры, на которых было видно, как публика фотографируется с вагнеровцами, носит им еду во время окружения штаба ЮВО, а после урегулирования ситуации и отъезда боевой техники из города скандирует "Вагнер!".

Голубев уверен, что подобные действия являются "инсинуациями самих вагнеровцев". По его словам, часть бойцов принимала участие в мятеже, не надев военное обмундирование.

На вопрос журналистов, почему ЧВК так легко вошли в город, глава региона переадресовал все в адрес военных. При этом он отметил, что доклады о происходящем поступали к нему каждый час, начиная с 20:00 в пятницу 23 июня.