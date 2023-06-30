Губернатор РО заявил о заговоре вагнеровцев во время мятежа

Губернатор РО заявил о заговоре вагнеровцев во время мятежа
Фото: Karbinov Anatoly/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Чиновник сомневается, что население поддерживало бойцов

Глава Ростовской области Василий Голубев сомневается, что ростовчане действительно могли обрадоваться приезду ЧВК "Вагнер" в город. По его мнению, бойцы сами сделали инсценировку, будто бы их поддерживает население, переодевшись в гражданскую одежду.

Ранее в Сети появились кадры, на которых было видно, как публика фотографируется с вагнеровцами, носит им еду во время окружения штаба ЮВО, а после урегулирования ситуации и отъезда боевой техники из города скандирует "Вагнер!". 

Голубев уверен, что подобные действия являются "инсинуациями самих вагнеровцев". По его словам, часть бойцов принимала участие в мятеже, не надев военное обмундирование.

На вопрос журналистов, почему ЧВК так легко вошли в город, глава региона переадресовал все в адрес военных. При этом он отметил, что доклады о происходящем поступали к нему каждый час, начиная с 20:00 в пятницу 23 июня.

Источник: 161.ru
новости партнеров

"Браво": турки пригласили Россию в НАТО после слов Путина

Москва пользуется особым уважением в Турции

Раскрыто местонахождение Суровикина после пропажи

Слухи об аресте пока не находят подтверждения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей