Сбежавшие из России граждане просят о помощи

Сбежавшие из России граждане просят о помощи
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие остались без средств к существованию

После новой волны отъезда россиян из страны на фоне мятежа российский МИД стал массово получать сообщения от граждан с просьбами вернуть их обратно. Люди отмечают, что потратили последние деньги на билеты, и теперь у них нет средств, чтобы добраться до России.

Всего ведомство получило порядка 116 обращений из стран СНГ и Грузии. Такой показатель является крайне высоким, ведь за весь прошлый год было зафиксировано в общей сложности 98 заявок. 

Обратившиеся в МИД россияне купили билеты из России по огромным ценам – в некоторых случаях они доходили до 200 тыс рублей за рейс. В итоге они остались без средств к существованию в другой стране и просят о помощи.

Как правило, в таких случаях поддержку оказывают спонсоры или добровольцы, но если найти их не получится, заботу о своих гражданах возьмет государство.

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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