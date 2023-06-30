Мошенник развел пенсионерку из Подмосковья на 800 тысяч рублей

Полиция уже задержала фигуранта

Правоохранительные органы задержали во Фрязино мошенника, похитившего у пенсионерки 800 тысяч рублей, сообщили в главке МВД по Московской области.

Согласно приведенным данным, в полицию обратилась 83-летняя женщина, рассказавшая, что с ней по телефону связался неизвестный, который представился следователем. Лже-следователь начал убеждать жертву, что ее дочь якобы пострадала в ДТП, а на лечение требуется порядка 500 тыс. рублей. Пенсионерка передала деньги водителю – только позднее поняла, что ее обманули, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Выполнявшего роль курьера мужчина задержали. На его счету имеется уже схожий эпизод. Полиция занимается поиском соучастников задержанного.



