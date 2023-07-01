Россиянка наказала коллекторов одним законным способом

Россиянка наказала коллекторов одним законным способом
M. Stolt / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
Взыскатели остались ни с чем

Жительница Курганской области взяла в банке кредит и не выплатила долг. Банк успел продать долг одному коллекторскому агентству в Москве, которое решило решить вопрос в суде – тот решил, что требование необоснованно из-за истечения срока давности.

Проблема для коллекторов заключалась в том, что те упустили срок на целых три года. На сайте районного суда указывается, что взыскатели планировали отсудить у россиянки аж за 350 тыс. рублей.

Однако ответчица не стала признавать исковые требования. Суд же указал, что те имели право обратиться в суд о возврате долга еще в конце 2019 года. Поэтому коллекторы остались ни с чем.

К слову, сам кредит был заключен у россиянки с одним из банков еще в 2013 году – получила 65 тысяч рублей под 30 процентов годовых на три года. Спустя пять месяцев перестала вносить платежи – банк же продал долг коллекторам лишь спустя шесть лет.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
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