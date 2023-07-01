Вскрылись подробности грандиозного скандала на шоу "Мужское/Женское"

Вскрылись подробности грандиозного скандала на шоу "Мужское/Женское"
Кадр: YouTube
Общественность начала бить тревогу

В интернет-пространстве активно обсуждают скандал, разразившийся на популярной телепередаче "Мужское/Женское". После того, как к резонансному происшествию было привлечено внимание общественности, телеведущие начали реагировать.

Напомним, накануне в социальных сетях стали активно обсуждать недавний выпуск телепередачи. В шоу попал фрагмент с двумя девочками, одна из которых делится, как ей хорошо живется в семье. Однако радужные рассказы ребенка сопровождались сигналом о большой беде – девочка несколько раз раскрыла ладонь с прижатым большим пальцем. Такой жест в международной практике является криком о помощи жертв домашнего насилия.

Позже бабушка девочек заявила, что сожитель, с которым живет их мать, жестоко обращается с детьми. Сама женщина также грубо одергивала девочек во время передачи, на что обратили внимание журналисты. Более того, в ситуацию ранее пытался вмешаться отец младшей девочки, он даже писал заявление в полицию.

Благодаря общественному вниманию, на связь вышла телеведущая Юлия Барановская. Знаменитость заявила, что редакция популярного телепроекта уже обратилась в Следственный комитет по факту произошедшего. Однако на сегодняшний день о судьбе детей пока ничего неизвестно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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