Путин остроумно пошутил над упавшим у коньячного завода журналистом

Президент мгновенно среагировал на ситуацию

Поездка российского лидера Владимира Путина в дагестанский Дербент не обошлась без забавного казуса. Примечательный инцидент произошел с известным российским журналистом Павлом Зарубиным. Корреспондент канала "Россия 1" сопровождал нашего главнокомандующего при посещении коньячного завода. Неловкое движение журналиста спровоцировало президента на остроумную шутку.



В какой-то момент Зарубин потерял равновесие и практически рухнул на землю. Инцидент произошел во время спуска к заводу. Владимир Владимирович заметил, как журналист размахивает руками и теряет равновесие. В этот момент президент вместе с сопровождающими шел позади.



Глава России с улыбкой обратился к упавшему на ровном месте корреспонденту:

"Паша, до коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное!"





Павел Зарубин подчеркнул, что после неудачного маневра при спуске постарался как можно быстрее отойти в сторону, чтобы не мешать экскурсии, организованной для российского президента. Однако Владимир Владимирович обратил внимание на падение и прокомментировал его шуточным замечанием.

