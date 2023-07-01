Путин остроумно пошутил над упавшим у коньячного завода журналистом

Курс рубля
- Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину
- Минфину предложили план по спасению бюджета России
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
Поездка российского лидера Владимира Путина в дагестанский Дербент не обошлась без забавного казуса. Примечательный инцидент произошел с известным российским журналистом Павлом Зарубиным. Корреспондент канала "Россия 1" сопровождал нашего главнокомандующего при посещении коньячного завода. Неловкое движение журналиста спровоцировало президента на остроумную шутку.
В какой-то момент Зарубин потерял равновесие и практически рухнул на землю. Инцидент произошел во время спуска к заводу. Владимир Владимирович заметил, как журналист размахивает руками и теряет равновесие. В этот момент президент вместе с сопровождающими шел позади.
Глава России с улыбкой обратился к упавшему на ровном месте корреспонденту:
"Паша, до коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное!"
Павел Зарубин подчеркнул, что после неудачного маневра при спуске постарался как можно быстрее отойти в сторону, чтобы не мешать экскурсии, организованной для российского президента. Однако Владимир Владимирович обратил внимание на падение и прокомментировал его шуточным замечанием.
Запад хочет возобновления черноморской инициативы
Люди не могут отказать себе в удовольствии понежиться под палящим солнцем