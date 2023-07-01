Путин остроумно пошутил над упавшим у коньячного завода журналистом

Путин остроумно пошутил над упавшим у коньячного завода журналистом
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент мгновенно среагировал на ситуацию

Поездка российского лидера Владимира Путина в дагестанский Дербент не обошлась без забавного казуса. Примечательный инцидент произошел с известным российским журналистом Павлом Зарубиным. Корреспондент канала "Россия 1" сопровождал нашего главнокомандующего при посещении коньячного завода. Неловкое движение журналиста спровоцировало президента на остроумную шутку.

В какой-то момент Зарубин потерял равновесие и практически рухнул на землю. Инцидент произошел во время спуска к заводу. Владимир Владимирович заметил, как журналист размахивает руками и теряет равновесие. В этот момент президент вместе с сопровождающими шел позади.

Глава России с улыбкой обратился к упавшему на ровном месте корреспонденту:

"Паша, до коньячного завода еще не дошли, а ты уже надышался, наверное!"


Павел Зарубин подчеркнул, что после неудачного маневра при спуске постарался как можно быстрее отойти в сторону, чтобы не мешать экскурсии, организованной для российского президента. Однако Владимир Владимирович обратил внимание на падение и прокомментировал его шуточным замечанием.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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