В каком положении опасно использовать ноутбук

В каком положении опасно использовать ноутбук
Фото: www.unsplash.com
Специалисты поделились важной информацией

Сегодня, когда ассортимент в магазинах давно перестал радовать своим изобилием, люди все больше задумываются о том, как бы продлить срок службы имеющихся вещей. Важной информацией по поводу ноутбуков поделились профильные эксперты.

Специалисты рассказали, в каком положении нельзя использовать этот немаловажный и дорогостоящий гаджет. Так, категорически запрещается пользоваться ноутбуком, расположив его на коленях. Такое положение техники может привести к ее быстрому выходу из строя.

Кроме того, ограничения касаются любых мягких поверхностей. Дело в том, что такое расположение техники может привести к перекрытию вентиляционных отверстий. После этого ноутбук начнет греться, что резко сократит срок его эксплуатации. Более того, техника даже может сломаться прямо на глазах у своего владельца.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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