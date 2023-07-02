В каком положении опасно использовать ноутбук

Курс рубля
- Рубль резко рухнул: экономист назвал неожиданную причину
- Минфину предложили план по спасению бюджета России
- Крах доллара: экономисты объявили о резком укреплении рубля в мае
Сегодня, когда ассортимент в магазинах давно перестал радовать своим изобилием, люди все больше задумываются о том, как бы продлить срок службы имеющихся вещей. Важной информацией по поводу ноутбуков поделились профильные эксперты.
Специалисты рассказали, в каком положении нельзя использовать этот немаловажный и дорогостоящий гаджет. Так, категорически запрещается пользоваться ноутбуком, расположив его на коленях. Такое положение техники может привести к ее быстрому выходу из строя.
Кроме того, ограничения касаются любых мягких поверхностей. Дело в том, что такое расположение техники может привести к перекрытию вентиляционных отверстий. После этого ноутбук начнет греться, что резко сократит срок его эксплуатации. Более того, техника даже может сломаться прямо на глазах у своего владельца.
Жители крупнейшего города охвачены паникой
Люди не могут отказать себе в удовольствии понежиться под палящим солнцем