В каком положении опасно использовать ноутбук

Специалисты поделились важной информацией

Сегодня, когда ассортимент в магазинах давно перестал радовать своим изобилием, люди все больше задумываются о том, как бы продлить срок службы имеющихся вещей. Важной информацией по поводу ноутбуков поделились профильные эксперты.



Специалисты рассказали, в каком положении нельзя использовать этот немаловажный и дорогостоящий гаджет. Так, категорически запрещается пользоваться ноутбуком, расположив его на коленях. Такое положение техники может привести к ее быстрому выходу из строя.



Кроме того, ограничения касаются любых мягких поверхностей. Дело в том, что такое расположение техники может привести к перекрытию вентиляционных отверстий. После этого ноутбук начнет греться, что резко сократит срок его эксплуатации. Более того, техника даже может сломаться прямо на глазах у своего владельца.

