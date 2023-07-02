Злобный кот тщательно промассировал лицо престарелому хозяину – видео

Выражение морды кота вызвало бурную реакцию

Домашние животные – украшение жизни человека. Коты и собаки приносят в привычное течение жизни яркие краски. За выкрутасами пушистых можно наблюдать вечно. Большую популярность набрал видеоролик с необычным котом, который устроил любимому хозяину сеанс массажа.



На кадры попал момент, когда крупный пушистый котик наминает лицо престарелого владельца. По видео хорошо понятно, что мужчина пребывает в восторге. Ему явно очень нравится, как пушистые лапки прорабатывают зону лица.



Однако выражение мордочки самого кота заставило интернет-пользователей предположить, что массажист не очень доволен своим "местом работы". Злобно сдвинутые брови и общее недовольство придают котику весьма зловещий вид. Когда пушистый зыркнул в камеру, некоторым стало не по себе.





Впрочем, заставить кота массировать лицо, наперекор его воле, вряд ли возможно. Скорее всего, подобное выражение мордочки – норма для этого пушистика. Сложно предположить, что он не любит своего хозяина, учитывая такой уровень заботы.

