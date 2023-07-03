Как нужно вести себя при встрече со змеей

Как нужно вести себя при встрече со змеей
Valery Lukyanov/www.globallookpress.com
Никогда не берите дикую рептилию на руки

Глава отдела по сохранению биоразнообразия московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, как вести себя при встрече со змеей. Эксперт указал, что в московском регионе, как правило, можно наткнуться на ужа, который для человека не опасен.

Змеи, отметил спикер, довольно чувствительны к вибрации. Поэтому для того, чтобы отвадить ее, необходимо постучать в паре метров ногами от рептилии. И она сразу же уползет.

Бурмистров рекомендует при встрече со змеей просто пройти мимо – и не в коем случае не поддаваться сумасшедшему желанию взять ее на руки, если оно вдруг возникнет. Не надо вредить змеям – эти рептилии, поедающие насекомых и грызунов, полезны для экосистемы.

Источник: Мослента ✓ Надежный источник
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