Как нужно вести себя при встрече со змеей

Никогда не берите дикую рептилию на руки

Глава отдела по сохранению биоразнообразия московского Департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров рассказал, как вести себя при встрече со змеей. Эксперт указал, что в московском регионе, как правило, можно наткнуться на ужа, который для человека не опасен.

Змеи, отметил спикер, довольно чувствительны к вибрации. Поэтому для того, чтобы отвадить ее, необходимо постучать в паре метров ногами от рептилии. И она сразу же уползет.

Бурмистров рекомендует при встрече со змеей просто пройти мимо – и не в коем случае не поддаваться сумасшедшему желанию взять ее на руки, если оно вдруг возникнет. Не надо вредить змеям – эти рептилии, поедающие насекомых и грызунов, полезны для экосистемы.