Россияне начали тратить рекордное время на работу

Так много в стране еще не работалик

2023-й год стал для россиян рекордным по количеству рабочих часов в неделю. За первый квартал пятидневка составила 38 часов и 30 минут, о чем свидетельствуют данные Росстата.

Прошлогодняя рабочая неделя была короче по на 14 минут, а в 2021 году показатель вообще не доходил до 38 часов. В пик пандемии, 2020-м, был минимум – 31 час и 37 минут, уточняет МИР 24.

Как отмечает источник, больше 40 часов могут работать лишь сотрудники с ненормированным рабочим днем, при этом работа должна быть оформлена как неурочная.