Андрей Воробьев объявил о запуске в Подмосковье новой цифровой услуги для бизнеса "Недвижимость за 1 рубль"

Андрей Воробьев объявил о запуске в Подмосковье новой цифровой услуги для бизнеса "Недвижимость за 1 рубль"
ВКС с губернатором. Новые сервисы для МСП. Фото: Антон Чернов

В Подмосковье на региональном портале Госуслуг запущена новая цифровая услуга для бизнеса под названием "Недвижимость за 1 рубль". Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководителями регионального правительства и округов.

Сервис предоставляет предприятиям возможность арендовать помещения, требующие ремонта, без проведения торгов. Услуга доступна малым и средним предприятиям, имеющим до 250 сотрудников и выручку до 2 миллиардов рублей.

"Новые решения по поддержке малого бизнеса – это тема, которой все время нужно уделять особое внимание. Мы все слышали, о чём говорил наш президент на ПМЭФ: в сложных условиях особенно важно дать бизнесу точку опоры, поддержать тех, кто строит и реализует долгосрочные планы, рассчитанные на укрепление технологического, промышленного, аграрного суверенитета нашей страны. В Подмосковье мы также стараемся поддерживать предпринимателей – запускаем региональные меры, внедряем современные сервисы.  Важно, чтобы удобных сервисов для бизнеса становилось больше. Сегодня обсудим новую цифровую услугу – это "Недвижимость за 1 рубль". Такой сервис мы запустили по аналогии с "Землей за 1 рубль". Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт – это важный акцент, и он должен быть понятен бизнесу", – прокомментировал Воробьев.

Предприятия могут арендовать помещение на 10 лет и здание на 15 лет с обязательством произвести ремонт или реконструкцию в определенные сроки. После этого у предприятий будет преимущественное право на покупку объекта, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для получения услуги предприятиям необходимо подать заявку на Инвестиционной карте на портале invest.mosreg.ru и предоставить соответствующие документы. Всего на карте размещено около 230 объектов, и в ближайшее время планируется добавить еще около 250 объектов.

В рамках развития бизнес-сервисов также были объявлены планы по запуску других сервисов – таких, как "Путь экспортера", "Поставь товар в контейнер", "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД", "Начни бизнес в парках" и "Начни производство быстро", добавила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

"С 30 июня запустили сервис "Вывеска + фасадная схема". Мы его обсуждали давно, был запрос со стороны бизнеса. Это достаточно массовая услуга – 26 тыс. вывесок в год получает бизнес на фасадах. На ближайшее время наметили еще 5 сервисов. Первый – "Путь экспортера", это алгоритм, как начать экспортировать. Второй – "Поставь товар в контейнер", у нас есть проработка с нашими транспортными компаниями, в том числе с РЖД, которые готовы подключиться. Третий сервис – "Открой бизнес на 1-2 этажах МКД". Это будет комплексная услуга – не просто можно получить недвижимость, а сразу пакет мер поддержки. Четвертый – попробуем сделать совместный комплексный сервис "Начни бизнес в парках". И пятый называется "Начни производство быстро". Это покупка промышленной недвижимости "Подмосковье индастриал", мы бы хотели объединить его с промипотекой и сделать такое готовое коробочное решение для бизнеса", – пояснила Зиновьева.

На портале invest.mosreg.ru представлено более 7,5 тысяч объектов, включая участки в индустриальных парках, особых экономических зонах, промышленные площадки, помещения и здания для бизнеса, гостиницы, офисы и мобильные торговые объекты в Подмосковье, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Благодаря Инвестиционной карте уже заключено 162 договора о предоставлении земельных участков в рамках программы "Земля за 1 рубль" и упрощенной процедуры без проведения торгов, добавили там.

Общий объем инвестиций составляет 122 миллиарда рублей, что приведет к созданию более 15 тысяч новых рабочих мест.

Среди инвесторов, которые воспользовались этой услугой, находятся такие компании, как машиностроительный завод "Тонар", производитель косметики "Аравия", завод по выпуску лекарственных средств "Фирма "’ВИПС-МЕД’" и предприятие "Намера", специализирующееся на пре-полимерах для строительных смесей.

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