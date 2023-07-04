Как спастись от воровства на пляже

Как спастись от воровства на пляже
Jonas Walzberg/www.globallookpress.com
Мошенники кругом и всюду

Умудренные опытом туристы знают, как сохранить на месте свои кошельки на пляже, где легко можно стать жертвой промышляющих мошенников. Эксперт по путешествиям и блогер Ник Кембел рассказал, как его однажды обокрали на Пхукете.

"Я лежал под солнцем, погрузившись в захватывающий роман, а заметил быстрое движение чьих-то пальцев, зацепивших мой рюкзак. Звонок тревожный – никому не желаю такого опыта", – делится пережитым европеец.

Полицейские предупреждают, что ворам не составляет труда обокрасть отдыхающих зевак с помощью простых маневров. А потому нужно озаботиться элементарными мерами безопасности – как минимум, купить себе водонепроницаемую сумку, где вы будете хранить вещи и деньги. И, конечно, нужно ее всегда держать под боком.

Помните, что не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Обойдитесь без дорогих аксессуаров на пляже. Если уж без ценностей никак, спрячьте их, наконец, под полотенцем. Опытные серферы прячут ключи от авто в песке под полотенцем – достаточно хитрый трюк.

Источник: Турпром ✓ Надежный источник
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