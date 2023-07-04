Россиянин погиб от удара молнии

Россиянин погиб от удара молнии
Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Остальным четверым удалось выжить

Житель Воронежской области погиб от удара молнии, инцидент произошел вечером 3 июля в селе Нижний Икорец. Пострадали четыре человека, включая двоих детей.

Как отмечает источник, одного пострадавшего перевели в ожоговое отделение местной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

Один из детей находится, по оценкам медиков, в состоянии средней степени тяжести, второй ребенок в крайне тяжелом состоянии, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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