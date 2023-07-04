Россиянин погиб от удара молнии

Остальным четверым удалось выжить

Житель Воронежской области погиб от удара молнии, инцидент произошел вечером 3 июля в селе Нижний Икорец. Пострадали четыре человека, включая двоих детей.

Как отмечает источник, одного пострадавшего перевели в ожоговое отделение местной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.

Один из детей находится, по оценкам медиков, в состоянии средней степени тяжести, второй ребенок в крайне тяжелом состоянии, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".