Россиянин погиб от удара молнии

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Житель Воронежской области погиб от удара молнии, инцидент произошел вечером 3 июля в селе Нижний Икорец. Пострадали четыре человека, включая двоих детей.
Как отмечает источник, одного пострадавшего перевели в ожоговое отделение местной больницы. Его состояние оценивается как тяжелое.
Один из детей находится, по оценкам медиков, в состоянии средней степени тяжести, второй ребенок в крайне тяжелом состоянии, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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